[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.73
 Транспорт
  2791  0
Все про:Киев (2042) Метрополитен (259)

 Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов

Очередная станция киевского метрополитена частично отказалась от жетонов. Теперь жетонами для оплаты проезда нельзя будет воспользоваться в вестибюле станции "Позняки", который выходит к ТРЦ "Пирамида".

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

"100 дней до #безжетонов. Вестибюлей с современными средствами оплаты становится больше. К станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) и "Теремки" (выход к "Магелану") присоединился вестибюль (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки". В то же время ранее купленные жетоны вы сможете еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных", - сказано в сообщении.

Также на предприятии напомнили, что полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139004
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортЕще одна станция киевского метро отказалась от жетонов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Киев нарушения Нацполиция Россия СБУ Слуга народа ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх