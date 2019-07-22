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 Аэропорт "Борисполь" намерен синхронизировать межтерминальный автобус с графиком Kyiv Boryspil Express

В Международном аэропорту "Борисполь" назвали приоритетной задачей синхронизацию графиков Shuttle Bus, соединяющего терминалы D и F, и ж/д экспресса из Киева.

Об этом ЦТС сообщили в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

"Курсирование Shuttle Bus привязано именно к частоте курсирования Kyiv Boryspil Express для обеспечения регулярного межтерминального трансфера. Синхронизация же расписания движения автобусов с графиком движения поездов - среди приоритетных задач. Ответственным службам аэропорта будет дополнительно акцентировано на важности корректировки графика отправления Shuttle Bus от терминала D", - сообщили в администрации аэропорта.

Отмечаетс я, что расписание шаттлов не вполне удобно для пассажиров экспресса "Укрзализныци", поскольку на преодоление расстояния от ж/д платформы у них нередко остаются считанные минуты, а иногда автобус отправляется одновременно с прибытием поезда или даже раньше.

К примеру, в ночное время ж/д экспресс прибывает в аэропорт по графику 01:38, 03:38, 05:38, а автобус в сторону терминала F отправляется соответственно в 01:30, 02:00, 03:00… 05:30. В утреннее и обеденное время Kyiv Boryspil Express прибывает в 10:02, 10:35, 11:41, 12:38, тогда как автобус отправляется в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 соответственно.

Из-за этого прибывшим пассажирам, которые вылетают из терминала F, приходится до полчаса ждать следующего автобуса у терминала D.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138999
 
 
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