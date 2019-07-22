 Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

"Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение – это реальный шаг, чтобы положить этому конец", – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Он отметил, что проблема рейдерства не нова. До сих пор в ручном режиме проводилось отключение недобросовестных регистраторов, однако рейдерство оставалось. Поэтому указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятия в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

В частности, предполагается внести изменения программного обеспечения государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений – автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, что будет пересматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).

Все эти изменения помогут предпринимателям вести бизнес безопасно и минимизировать риски рейдерства в Украине.

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