 Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.
"Вопрос рейдерства стал одним из самых болезненных для бизнеса. По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре. Схемы разные, а суть одна. Сегодняшнее решение – это реальный шаг, чтобы положить этому конец", – сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.
Он отметил, что проблема рейдерства не нова. До сих пор в ручном режиме проводилось отключение недобросовестных регистраторов, однако рейдерство оставалось. Поэтому указ, среди прочего, предусматривает разработку и принятия в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.
В частности, предполагается внести изменения программного обеспечения государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Среди ключевых технологических изменений – автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, что будет пересматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).
Все эти изменения помогут предпринимателям вести бизнес безопасно и минимизировать риски рейдерства в Украине.
Перше. Кому той указ - Гройсману? Так його люструвати зібралися. Кабінет міністрів-слуг з'явиться не раніше вересня - то цей "указ" йому? Друге. Слуг у ВР 252 депутати, кожен може мати до 31 помічника - майже вісім тисяч охломордих нероб. Вони ж так за країну переживають - то нехай піднімають дупи, героїчно відмовляються від відпусток - ноги в руки і вперед - впрягайтеся закони робити....І коаліція ж їм не потрібна. Законодавча гілка влади - Верховна Рада. Кабмін - виконавча. Кабмін може бути ініціатором законів, але як виняток. Бевзів у Верховну Раду понавибирали - які там закони...Дупу свою без дзеркала двома руками знайти не зможуть. Самі тепер, рідненькі "слуги", самі працюйте... прямо з сьогоднішнього дня - ні хвилиночки не втрачайте...
<<На сегодняшний день существует десятки законных способов отобрать активы предприятия и сотни законных способов навредить разными проверками с целью вымогательства и шантажа. Например, инвестиционные проекты лучше запускать в той же Польше.>>
<<В Польше идеальные условия для малого и среднего бизнеса. Во-первых, юридическо-правовая система в Польше исключает рейдерские захваты. Регистрация имущественных прав на недвижимость и предприятий осуществляется судами, что исключает вмешательство регистраторов, нотариусов, рейдеров и т.д., что процветает в Украине. Во-вторых, с 2019 года налог на прибыль малых предприятий в Польше сокращен с 15% до 9%, и далее будет снижаться до 6%. В-третьих, в Польше отсутствуют риски, связанные с штрафами и уголовными преследованиями сотрудников предприятий со стороны проверяющих и надзорных органов. Страховая компания может компенсировать все убытки, связанные с неправильными действиями бухгалтера и другого персонала компании.>>
source