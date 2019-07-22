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 Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования выросла до 452 миллиардов

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля 2019 года составила 451,9 млрд грн. Для сравнения – по состоянию на 1 июня 2019 года этот показатель был на уровне 437,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало июля 2019 года:

  • вклады в национальной валюте – 256,5 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 195,5 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 тыс. грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Относительно суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями Фонда 43,6%, что составляет 197 млрд грн.

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 41,9 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс. грн составляет 401 тыс., и сумма их вкладов составляет около 254,9 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2019 года в банках-участниках Фонда насчитывается более 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 27 млрд грн, или 6,0% от общей суммы вкладов. С 1 января 2017 года под гарантии Фонда гарантирования подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 277,2 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2019 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков. Поступления от регулярного сбора из этих банков в течение января-июня 2019 года составили почти 1,8 млрд грн. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало июля 2019 года, составила 9,0 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138983
 
 
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