 FlixBus запустит конкурента BlaBlaCar

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Один из основателей и генеральный директор компании Йохан Энгерт заявил, что привлеченные деньги будут потрачены на развитие на мировом уровне: FlixBus планирует выйти на рынки Латинской Америки и Азии в 2020 году. Также FlixMobility собирается создать собственный карпулинговый сервис FlixCar - аналог BlaBlaCar.

Деньги были привлечены от частных инвестиционных фирм TCV и Permira. После этого раунда общая стоимость FlixMobility оценивается более чем в 2 млрд евро.

Карпулинговый сервис FlixCar, прямой конкурент BlaBlaCar, запускается для увеличения покрытия маршрутной сети.

"Мы изначально позиционировали себя не как автобусную или транспортную компанию, а, скорее, как провайдера мобильности: мы предлагаем разумные, доступные и экологичные путешествия, будь то автобус, поезд или - совсем скоро - автомобиль. FlixCar - это логический шаг в сторону расширения нашей сети, чтобы еще больше людей могли увидеть мир. В среднем показатель заполняемости автомобилей составляет всего 1,5 человека на одно авто. Делить поездку с кем-то еще - это отличный способ сэкономить на заправке и уменьшить экологический след", - отметил Энгерт.

Ранее BlaBlaCar объявил о выходе на рынок автобусных перевозок под брендом BlaBlaBus. На украинский рынок компания также планирует выйти, однако бренда BlaBlaBus украинские пассажиры не увидят: компания сфокусируется на партнерском подходе работы с украинскими автоперевозчиками.

Также, как сообщалось, компания FlixBus 11 июня объявила о своем выходе на украинский рынок.

В 2019 году компанией запланировано осуществление автобусных перевозок в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Маршруты будут осуществляться из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Хабами соединения маршрутов будут выступать Краков, Будапешт, Берлин и Мюнхен.

Кроме того, компанией объявлено о старте продаж билетов из Киева по 5 направлениям (Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вена) по ценам от 5 до 15 евро.

Как сообщил гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман, FlixBus также откроет представительство в Украине.

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