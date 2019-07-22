 АМПУ инициировала тендер на дноуглубление в порту "Черноморск" за 161 миллион

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ, передает БизнесЦензор.

Информация о закупке опубликована в системе электронных публичных закупок ProZorro.

Проект предусматривает увеличение глубины объекта до 15 м. Ожидаемая стоимость работ составляет 161,4 млн грн, источником финансирования являются средства АМПУ.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 августа 2019 года.

Ранее АМПУ и China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) завершили сотрудничество в рамках реализации проекта по капитальному дноуглубление операционной акватории первого ковша Сухого лимана и подходного канала порта "Черноморск". Менее, чем за 11 месяцев общий объем выполненных дноуглубительных работ превысил 1,5 млн кубометров.

Ранее собственный флот АМПУ начал дноуглубление у причалов порта "Черноморск". В целом в Одессе и Черноморске будет проведено дноуглубление около 24 причалов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram