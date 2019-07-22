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 Украина собрала зерно нового урожая с 68% площадей

По состоянию на 22 июля украинские аграрии собрали 23,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 6,6 млн га, или 68% к прогнозу.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В частности, собрано:

  • пшеницы – 16,9 млн тонн с площади 4,5 млн га, или 68% к прогнозу, при урожайности 37,6 ц/га;
  • ячменя – 6,0 млн. тонн с площади 1,8 млн га, или 73% к прогнозу, при урожайности 32,5 ц/га;
  • гороха – 549 тыс. тонн с площади 242 тыс. га, или 86% к прогнозу, при урожайности 22,7 ц/га;
  • ржи – 42 тыс. тонн с площади 16 тыс. га или, 14% прогноза, при урожайности 25,7 ц/га;
  • овса – 20 тыс. тонн с площади 9 тыс. га, или 5% к прогнозу, при урожайности 22,6 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 83% к прогнозу, при урожайности 23,9 ц/га.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138963
 
 
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокУкраина собрала зерно нового урожая с 68% площадей
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