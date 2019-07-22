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 "Мстители: Финал" стал самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 млрд.

Об этом рассказал продюсер Кевин Файги на фестивале Comic-Con в американском Сан-Диего, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предыдущим лидером был "Аватар" Джеймса Кэмерона, вышедший на экраны в 2009 году. Последней части "Мстителей" понадобилось около четырех месяцев проката, чтобы побить "Аватар", собравший $2,79 млрд.

Кроме того, "Мстителям: Финал" принадлежит рекорд по сборам в первую неделю проката: $1,22 млрд.

По словам Файги, "Аватар" по-прежнему самый финансово успешный фильм, если сделать поправку на десятилетнюю инфляцию.

"Мстители: Финал" завершили многолетнюю серию полнометражных фильмов о супергероях комиксов студии Marvel. Первый фильм эпопеи, "Железный человек", вышел в 2008 году. Вся серия насчитывает 22 фильма.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138959
 
 
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