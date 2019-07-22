 Главой набсовета "Укргидроэнерго" стал юрист Гвоздий

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Во время заседания также были сформированы комитеты наблюдательного совета.

В своем выступлении Гвоздий отметил, что перед наблюдательным советом стоит задача создавать необходимые условия для постоянного развития "Укргидроэнерго".

"Цель деятельности наблюдательного совета нам четко понятна. Задача, которая стоит перед нами – обеспечение стабильного функционирования предприятия и его развития", – акцентировал Гвоздий.

Также набсовет назначил следующее заседание на 31 июля.

Как сообщалось, в состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш, заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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