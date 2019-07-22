 Кабмин обнародовал постановление о спецпошлинах на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно решению правительства, с 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 – 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газ (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию страны российских товаров. В перечень товаров, запрещенных к экспорту в Украину, попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород (код ТНВЭД 2709).При этом ряд нефтепродуктов – прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы будут экспортироваться из РФ в Украину по спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития России.

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