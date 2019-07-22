 "Укрзализныця" за полгода сократила грузоперевозки на 0,6%

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на ГМК-центр.

По разным видам грузов динамика грузоперевозок была разнонаправленной.

В январе-июне снизились объемы перевозок таких грузов: лес и древесина – на 59,3%, стройматериалы – на 24,9%, лом черных металлов – на 13,3%, кокс – на 12,7%, цемент – на 6,1%, каменный уголь – на 4,9%, черные металлы – на 2,9%.

Вместе с тем перевозки нефти и нефтепродуктов увеличились на 3,2%, железной и марганцевой руд – на 5,6%, химических и минеральных удобрений – на 17,7%, зерна и продуктов перемола – на 23,6%.

Всего железнодорожные грузоперевозки (с учетом транзита) снизились на 1,2%, до 156,8 млн тонн.

Очевидно, что часть грузов перетекла на другие способы перевозок. Так, автоперевозки в первом полугодии составили 112,3 млн тонн грузов, что на 28,6% больше по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Напомним, что в 2018 году "Укрзализныця" перевезла во внутреннем сообщении и на экспорт 322,3 млн тонн грузов. Это на 5,1% меньше, чем в 2017 году.

При этом объем перевозок металлургических грузов по железной дороге в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годоа на 0,7% – до 94,5 млн тонн: объем транспортировки железных и марганцевых руд вырос на 2,5% – до 66,5 млн тонн, тогда как этот показатель по черным металлам упал на 3,4% – до 20,1 млн тонн.

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