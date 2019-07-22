[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.73
 Корпоративные отношения
  49  0
Все про:наблюдательный совет (231) экспорт (1456) Укргидроэнерго (86) Микольская (110) комплаенс (1)

 Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" займется в госкомпании вопросами экспорта и комплаенса.

Об этом сообщила один из его независимых членов, экс-замминистра экономразвития Наталия Микольская в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Основные вопросы в наблюдательном совете - международные проекты, экспорт и комплаенс. А еще меня очень интересуют новые технологии и решения в энергетике, в том числе работа с данными (машинное обучение) и вопросы экологии", - сообщила Микольская.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о назначении наблюдательного совета в ЧАО "Укргидроэнерго" в составе четырех независимых и трех представителей от государства.

В состав набсовета "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш, заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами набсовета "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138947
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияНабсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Зеленский Киев нарушения Нацполиция ОПОРА Слуга народа ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх