 ГФС за полгода доначислила нарушителям законодательства более 20 миллиардов

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В частности, проведено 112 проверок финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислено 455,5 млн грн.

По результатам контроля за соблюдением требований валютного законодательства доначислено пени за нарушение сроков расчетов в сфере ВЭД на общую сумму 300,1 млн грн, а также налога на прибыль с иностранных юридических лиц на общую сумму 204,9 млн грн.

Во исполнение определений суда (в том числе полученных в прошлом году) проведено 29 документальных проверок, доначислено денежных обязательств на сумму 111,0 млн грн. Кроме того, на выполнение других поручений правоохранительных органов, которые предоставляются во время расследования уголовных производств, проведено 411 документальных проверок и доначислено 313,6 млн грн.

Проведено 456 документальных проверок соблюдения законодательства Украины по вопросам государственной таможенного дела, доначислено 489,1 млн грн денежных обязательств.

В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 20,3 млрд грн, из которых согласовано 6,6 млрд грн (в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1 767,3 млн грн, НДС – 1 895,3 млн грн).

Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 5 351 млн грн: обеспечено поступлений денежными средствами на 1 789 млн грн, уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 16 736 млн грн, что упередило неуплату налога в будущем на 3 013 млн грн, уменьшены остатки отрицательного значения НДС, который после бюджетного возмещения включается в состав налогового кредита следующего периода на 549 млн грн.

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