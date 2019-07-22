 Украина импортировала газ на $800 миллионов, – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в мае 2019 года составила $205,3 за 1 тыс. кубометров, что на 2,4% меньше, чем в апреле 2019 года ($210,4).

Контрагентами по итогам пяти месяцев 2019 года стали компании из Швейцарии – 1 млрд 217,814 млн кубометров газа на $275,519 млн, Германии – 1 млрд 31,026 млн кубометров на $228,196 млн, Венгрии – 266,117 млн кубометров на $57,3 млн, Польши – 285,336 млн кубометров на $62,347 млн, Австрии – 204,973 млн кубометров на $59,577 млн, Чехии – 153,797 млн кубометров на $34,207 млн, Франции – 140,458 млн кубометров на $32,106 млн, Великобритании – 93,25 млн кубометров на $25,952 млн, Люксембурга – 73,959 млн кубометров на $19,982 млн, Италии – 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Словакии – 6,309 млн кубометров на $1,448 млн, Болгарии – 0,962 млн кубометров на $0,206 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн кубометров природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн.

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