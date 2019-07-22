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Все про:Укрзализныця (2292) электричка (37) штраф (370)

 "Укрзализныця" планирует повысить штрафы за безбилетный проезд в электричках

АО "Укрзализныця" планирует повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных поездах, сообщил директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий.

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

"Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн", - сказал он.

"Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть – УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру", - добавил Веприцкий.

Также для борьбы с безбилетниками "Укрзализныця" планирует обновить турникеты, ограждения и зоны ожидания внутри станций

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138938
 
 
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А нигде у вас не послипается от таких штрафов? Летом пустили на участке Киев-Тетерев настоящие скотовозки по 6 вагонов в час пик. Утром еду в шестивагонке и навстречу попадаются только точно такие же. Ни одной 8, я уже не говорю про 10-вагонную, электрички, за редким исключением. Весной 6-вагонную редко можно было встретить, а сейчас практически одни такие!
Распиарились на электричках челночного движения и тихо прикрыли лавочку. Осталось одно только название и убитое старье на маршрутах. Куда дели новенькие десятивагонки? Наверное, пиарят ЖД где-то на других участках!
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