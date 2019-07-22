 Fitch подтвердило рейтинги "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Рейтинг жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтвержден на уровне, соответственно, "b-" и "B-", а рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка при ее необходимости.

Отмечается, что краткосрочные рейтинги в иностранной валюте подтверждены на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги - на уровне "AA (ukr)", что отражает высокую кредитоспособность банка по отношению к другим банкам в пределах Украины.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что весь объем проблемных кредитов банка, связанных с компаниями его бывших собственников, полностью обеспечен, при этом положение с ликвидностью банка укрепляется благодаря росту доходов от розничного банкинга и рентабельности.