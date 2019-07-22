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Все про:МАГАТЭ (6) атомная энергетика (46)

 Умер генеральный директор МАГАТЭ

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщает организация.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Секретариат МАГАТЭ с глубокой скорбью информирует о смерти генерального директора Юкии Амано", — говорится в сообщении. В знак траура МАГАТЭ приспустит флаг в штаб-квартире организации.

Агентство сообщило, что Амано готовился к уходу со своего поста и уже написал письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности. "Я горжусь нашими достижениями и благодарен членам МАГАТЭ и его сотрудникам", — цитирует организация отрывок из прощального письма главы организации.

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года. Образование получал на юридическом факультете Токийского университета, после чего специализировался на проблеме международного разоружения и нераспространения ядерного оружия, получив дополнительное образование во Франции (Университет Франш-Конте и Университет Ниццы).

До того как занять высший пост в МАГАТЭ, Амано несколько лет проработал представителем Японии в организации, главой совета управляющих, а также был чрезвычайным и полномочным послом Японии при международных организациях в Вене, а до этого занимал различные дипломатические посты.

МАГАТЭ было создано для развития сотрудничества между странами в сфере мирного использования атомной энергии в 1957 году. Организация следит за тем, чтобы страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерных вооружений, использовали ядерные технологии только в мирных целях. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138912
 
 
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