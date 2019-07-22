 Умер генеральный директор МАГАТЭ

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"Секретариат МАГАТЭ с глубокой скорбью информирует о смерти генерального директора Юкии Амано", — говорится в сообщении. В знак траура МАГАТЭ приспустит флаг в штаб-квартире организации.

Агентство сообщило, что Амано готовился к уходу со своего поста и уже написал письмо с просьбой освободить его от занимаемой должности. "Я горжусь нашими достижениями и благодарен членам МАГАТЭ и его сотрудникам", — цитирует организация отрывок из прощального письма главы организации.

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года. Образование получал на юридическом факультете Токийского университета, после чего специализировался на проблеме международного разоружения и нераспространения ядерного оружия, получив дополнительное образование во Франции (Университет Франш-Конте и Университет Ниццы).

До того как занять высший пост в МАГАТЭ, Амано несколько лет проработал представителем Японии в организации, главой совета управляющих, а также был чрезвычайным и полномочным послом Японии при международных организациях в Вене, а до этого занимал различные дипломатические посты.

МАГАТЭ было создано для развития сотрудничества между странами в сфере мирного использования атомной энергии в 1957 году. Организация следит за тем, чтобы страны, подписавшие Договор о нераспространении ядерных вооружений, использовали ядерные технологии только в мирных целях. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.