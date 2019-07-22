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 Украинцы за месяц увеличили вклады в банках на 14 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Сумма вкладов физических лиц в украинских банках по состоянию на 1 июля составила 451,9 млрд грн, что на 14,1 млрд грн больше предыдущего месяца.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов Украины сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 июня этот показатель был на уровне 437,8 млрд грн, отмечает Фонд.

Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало июля вклады в национальной валюте составили 256,5 млрд грн, вклады в иностранной валюте – 195,5 млрд грн.

Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июля составляет 41,9 млн. При исчислении количества вкладчиков одно физическое лицо (в том числе физическое лицо-предприниматель) учитывается столько раз, сколько насчитывается банков, в которых оно имеет вклады.

Количество вкладчиков с вкладами более 200 тыс грн составляет 401 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 254,9 млрд грн.

По состоянию на 1 июля в украинских банках насчитывалось 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 27 млрд грн или 6% от общей суммы вкладов.

На 1 июля в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 75 банков.

Украинцы за месяц увеличили вклады в банках на 14 миллиардов 01Украинцы за месяц увеличили вклады в банках на 14 миллиардов 02Украинцы за месяц увеличили вклады в банках на 14 миллиардов 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138895
 
 
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