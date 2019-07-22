 Микольская стала независимым членом набсовета "Укргидроэнерго"

Об этом Микольская написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Начало нового маленького этапа - я независимый член наблюдательного совета ПАО "Укгирдроенерго", - сообщает Микольская.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

В 2018 году Микольская написала заявление об увольнении с поста замминистра экономического развития-торгового представителя Украины в связи с участием в программе Стэнфордского университета "Новые лидеры из Украины".