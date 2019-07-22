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Все про:Укргидроэнерго (85) Микольская (110)

 Микольская стала независимым членом набсовета "Укргидроэнерго"

Бывший замминистра экономического развития Наталия Микольская стала независимым членом наблюдательного совета ПАО "Укргидроэнерго".

Об этом Микольская написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Начало нового маленького этапа - я независимый член наблюдательного совета ПАО "Укгирдроенерго", - сообщает Микольская.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

В 2018 году Микольская написала заявление об увольнении с поста замминистра экономического развития-торгового представителя Украины в связи с участием в программе Стэнфордского университета "Новые лидеры из Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138888
 
 
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