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 Прокуратура направила в суд дело против бывшего руководства завода "Авиакон"

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу экс-директора ГП "Авиакон", его бывшего заместителя и представителя частной офшорной фирмы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

"В ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица в 2014 году, предварительно договорившись между собой, с нарушением действующих на предприятии процедур, организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд ГП "Авиакон", - сообщает прокуратура.

Такие злоупотребления нанесли интересам государства более 13 млн гривен убытков.

Экс-директору и его заму сообщено о подозрении по ч.2 ст. 364 УК Украины. Представителю частной компании инкриминируется ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Конотопский суд Сумской области для рассмотрения по существу.

ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

В 2014 году директором "Авиакона" был Анатолий Буцан, его заместителем – Владимир Ткаченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138878
 
 
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