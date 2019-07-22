 Украина загрузила мощности по импорту газа на максимум

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Импорт газа достиг 66,3 млн куб. м, что соответствует 100% технических мощностей. Знаковое событие", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, пропускная способность ГТС в Украину на западной границе составляет: из Словакии – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрии – 19,5 млн куб. м/сутки, Польши – 4,3 млн куб. м.

Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 годов с запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) на уровне 20 млрд куб. м, поскольку опасается прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

По состоянию на 20 июля запасы в ПХГ достигли 15,018 млрд куб. м газа. Хранилища страны 1-20 июля пополнились на 1,473 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 73,7 млн куб. м. В июне закачка составила 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

ОГТСУ, 100%-й "дочка" АО "Укртрансгаз", с 1 июля 2019 года осуществляет функцию технической эксплуатации ГТС Украины. ОГТСУ будет работать как отдельная юридическая структура в подчинении УТГ до 31 декабря 2019 года - срока окончания текущего договора на транзит природного газа с ПАО "Газпром". За это время оператор должен получить все необходимые лицензии и пройти предварительную сертификацию со стороны украинского регулятора с последующим подтверждением Секретариатом Энергетического Сообщества. Далее, с 1 января 2020 года, оператор выйдет из состава группы "Нафтогаз" и будет передан в состав уполномоченной Кабинетом министров организации.