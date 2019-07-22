 Кабмин назначил нового главу правления Государственной зерновой корпорации

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Согласовать кандидатуру Марченко Ирины Александровны на должность председателя правления публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", - говорится в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров в январе 2018 года согласовал назначение на должностьисполняющей обязанности председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Ирины Марченко.

Марченко в 2013-2016 годах занимала должность гендиректора агрохолдинга "Авангард" Олега Бахматюка, до этого занимала должность финансового директора в компании.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах составляют около 2,5 млн тонн в год.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн).