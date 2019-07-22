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Все про:Газ (3609) газохранилище (274) Коболев (336)

 Запасы в газохранилищах Украины превысили 15 миллиардов кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на утро 21 июля достигли 15,018 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Осталось добавить 5 млрд куб. м. До конца сезона закачки – 86 дней", – отметил руководитель "Нафтогаза".

Он также сообщил, что транзит газа остается на высоком уровне в 303,8 млн куб. м в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух ниток "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.

Как сообщалось, в предыдущий отопительный сезон, продлившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Этот отопительный сезон, по словам Коболева, "Нафтогаз" хочет встретить с запасами в 20 млрд куб. м на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

В июне НАК закачивал газ средним темпом в 72 млн куб м, тогда как для выполнения озвученной Коболевым задачи закачать 5 млрд куб. м за 86 дней достаточно среднего темпа в 58,2 млрд куб. м.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138848
 
 
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