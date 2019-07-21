 Германия планирует увеличить расходы на оборону

Такое заявление Крамп-Карренбауэр сделала в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

"Мы дали НАТО ясное обещание относительно цели в 2%", - сказала Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, она понимает, что этого "не достичь в одночасье", но двигаться к этому нужно. Министр обороны также утверждает, что НАТО остается "краеугольным камнем" безопасности Германии.

Председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр 17 июля назначили министром обороны Германии взамен ушедшей в отставку Урсулы фон дер Ляйен. Она была утверждена главой Еврокомиссии.

В декабре 2018 года спустя 18 лет канцлер Германии Ангела Меркель ушла с поста лидера ХДС - ведущей консервативной партии страны. Вместо нее председателем партии стала госпожа Крамп-Карренбауэр, ранее руководившая Сааром, практически самой маленькой землей ФРГ.

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