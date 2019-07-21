 Более 70% кредитов "Приватбанка" выданы компаниям экс-собственников, – Fitch

Об этом сообщает Finbalance, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что кредитование госкомпаний по сравнению с другими госбанками ограничено.

Объем гособлигаций в портфеле "Приватбанка" на конец первого квартала составил 81% активов, которые накопились прежде всего из взносы государства в капитал. Чистые кредиты - всего 19% активов. При этом 72% валовых кредитов (и большая часть обесцененных кредитов) якобы (allegedly) связаны с предыдущими владельцами банка и высшим руководством.

По оценкам экспертов агентства, проблемные кредиты в портфеле банка почти полностью зарезервированы, а потенциал поглощения убытков усилился благодаря доходам по розничному бизнесу. Капитализация - умеренная. Внутреннее же генерирования капитала уменьшается из-за увеличения выплат дивидендов (90% чистой прибыли за 2018 было выплачено в июне 2019 года).

По заключению Fitch, риски ликвидности в "Приватбанке" несколько уменьшились. Вместе с тем специалисты агентства высказывают мнение, что вряд ли гособлигации будут надежным источником ликвидности для банка, поскольку потенциальный объем операций РЕПО может быть небольшим, особенно в иностранной валюте. Агентство указывает на ограниченную возможность государства оказывать поддержку "Приватбанка" в иностранной валюте, в том числе проявилось в 2016 году, когда был допущен дефолт по евробондам (что в конечном итоге имело место и в случае "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2015 году).

Fitch считает госсобственность "Приватбанка" "нестратегическойх", учитывая то, что она возникла в результате спасения финучреждения, а не для целей госполитики, а также учитывая планы властей продать контрольный пакет акций банка (возможно, через IPO).

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