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 Сумма назначенных субсидий за полгода увеличилась на 37%, – Госстат

Сумма субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Украины в январе-июне 2019 была назначена на сумму 916,9 млн грн, что на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 640,4 млн грн, в сельской - 276,5 млн грн. 

По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-июне обратились 2 339,8 тыс. домохозяйств, что на 38,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В городской местности за шесть месяцев 2019 субсидии назначены 1 888 тыс. семей, в сельской - 915,4 тыс. семей. По сравнению с январем-июнем 2018 года количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 38,4%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне 2019 года по сравнению с июнем прошлого года увеличи

Жителям Украины в 2018 году были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 2,7 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем за 2017 год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138694
 
 
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