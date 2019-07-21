 СБУ изъяла на ArcelorMittal документы по новому проекту на $150 миллионов (обновлено)

Об этом сообщили на комбинате, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "АрселорМиттал Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", - говорится в релизе компании.

Исполняющий обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Иванов привел детали происходящего: "Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения".

Иванов напомнил, что предприятие подозревают в экоциде, хотя у них есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле текущего года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - обратил внимание Иванов.

И.о. гендиректора призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

Как уточнил в воскресенье, 21 июля, главный юридический консультант предприятия Артем Филипьев, обыски продолжались до утра, была изьята докуменация по проекту строительства машины непрерывного литья заготовок №3.

Филипьев отметил, что следователей особо интересовала финансовая документация по этому проекту, стоимостью $150 млн, строительство которого еще не закончено.

В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по экоциду, открытому ранее.

Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

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