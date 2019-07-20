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 Киевская таможня задержала грузовик с 98 картинами из Франции. ФОТО

Сотрудники Киевской таможни выявили в прибывшем из Франции грузовике 98 художественных полотен, которые были скрыты от таможенного контроля среди деревянных рам.

Об этом со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины сообщает БизнесЦензор.

Одна из картин датирована 1842 годом.

"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако, до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - отмечается в сообщении.

По предварительной визуальной оценке экспертов, ряд полотен имеет ценность. Однако окончательную культурную и материальную ценность установят после экспертизы.

Картины находятся в зоне таможенного контроля Киевской городской таможни ГФС.

В действиях лиц, организовавших эту сделку, усматриваются признаки нарушения таможенных правил, ответственность за которое предусмотрена статьей 483 Таможенного кодекса Украины - перемещение с сокрытием от таможенного контроля. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 100 процентов стоимости товара и его конфискацию.

По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138649
 
 
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