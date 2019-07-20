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 Выручка Schlumberger превысила прогнозы за счет международного спроса

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger NV в пятницу отчиталась о квартальной выручке, превысившей прогнозы за счет спроса на международных рынках, который компенсировал ослабление в Северной Америке.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Акции компании в результате выросли более чем на 1% на внебиржевых торгах.

Schlumberger также сообщила, что Оливье Ле Пеш, операционный директор компании, сменит Пола Кибсгора на посту генерального директора.

Во втором квартале международная выручка Schlumberger выросла на 8% до $5,46 миллиарда, а в Северной Америке снизилась на 11% до $2,8 миллиарда.

Чистая прибыль увеличилась примерно на 14% до $492 миллионов в квартале, завершившемся 30 июня.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 35 центов на акцию, совпав с прогнозом аналитиков, согласно данным IBES от Refinitiv.

Общая выручка базирующейся в Хьюстоне компании составила $8,27 миллиарда, превысив прогноз в $8,11 миллиарда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138638
 
 
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