 Польский переработчик отметил ухудшение качества российской нефти после инцидента с "Дружбой"

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Польша в конце апреля приостановила приём российской нефти по трубопроводу "Дружба" после резкого повышения содержания органических хлоридов в сырье. Поставки были возобновлены лишь в июне и до сих пор полностью не восстановлены.

"Качество (Urals) постоянно ухудшается, но перерабатывать эту нефть пока можно", - сказал представитель PKN Orlen, не уточнив, о каких именно показателях качества нефти идёт речь.

PKN Orlen предпринял усилия для диверсификации поставок сырья на свои НПЗ, что позволило переработчику минимизировать потери от загрязнения российской нефти и приостановки прокачки по "Дружбе", сказал он, добавив, что на финансовые результаты компании ситуация почти не оказала влияния.

В пятницу PKN Orlen объявил свои финансовые результаты по итогам второго квартала, которые превзошли ожидания аналитиков, подняв акции компании на 6% к 10:43 GMT.

"Приостановка поставок по ‘Дружбе’ стала испытанием для нас, но ... мы смогли сохранить высокий объем переработки", - сказал член совета директоров компании Веслав Протасевич.

Объем переработки на НПЗ PKN Orlen вырос до 8,3 миллиона тонн по втором квартале против 7,5 миллиона тонн за тот же период прошлого года.

PKN Orlen подсчитывает ущерб от инцидента с загрязнением российской нефти и готовится в ближайшие недели выставить РФ свои претензии.

На данный момент порядка 50% сырья, которое перерабатывают Плоцкий НПЗ PKN Orlen, поступает не из России, а для всей группы заводов компании эта доля составляет 30%, по данным PKN. В 2012 году доля альтернативных российскому сортов сырья на НПЗ компании составляла лишь 5%.

С начала 2018 года PKN Orlen активно работает над диверсификацией поставок нефти на свои НПЗ. Помимо Urals компания ежемесячно закупает сырьё из Саудовской Аравии и США, западноафриканские и североморские сорта, а также каспийский CPC Blend.