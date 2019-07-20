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 Хакеры взломали почту и Twitter Скотленд-ярда

Электронный почтовый ящик и Twitter полиции Лондона был взломан хакерами.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

От имени Скотланд-ярда начали публиковаться сообщения и рассылаться письма, в которых содержались нецензурные и оскорбительные выражения, сообщает The Telegraph. Некоторые сообщения касались призывов к освобождению репера Digga D. Представитель Скотленд-Ярда Рой Смит сообщил в своем аккаунте Twitter о взломе и попросил игнорировать поступающие сообщения.

"Пожалуйста, игнорируйте любые твиты, пока мы не убедимся, что учетная запись снова находятся под официальным контролем",— написал он.

В полиции сообщили, что проблемы безопасности касаются только интернет-провайдера MyNewsDesk, который используется для публикации новостей. Остальные серверы Скотланд-ярда находятся под контролем. Спустя несколько часов, необычные сообщения из Twitter были удалены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138636
 
 
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