[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.73 28.79
 Транспорт, Макроэкономика
  96  0
Все про:авиакатастрофа (49) авиация (1019) Airbus (81)

 Airbus сообщил о проблемах в управлении самолетом A321

В определенных условиях пилоты лайнеров Airbus A321neo могут столкнуться с некорректным поведением бортового компьютера при заходе на посадку.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Как пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на компанию-производителя Airbus, сбой автопилота может произойти только при стечении четырех определенных обстоятельств.

К ним относятся высота полета при приземлении менее 30 метров в сочетании с выполняемыми пилотом особыми маневрами, такими как прерванный заход на посадку. Кроме того, на корректность действий автопилота, регулирующего положение носа машины, могут повлиять настройки системы при заходе на посадку, а также ситуация, при которой центр тяжести лайнера окажется смещенным далеко назад из-за особого распределения багажа.

Ранее о возможных ошибках бортового компьютера лайнеров A321neo предупредило Европейское агентство по авиационной безопасности EASA, потребовав, чтобы все авиаперевозчики, в парке которых имеются самолеты, затронутые данной проблемой, внесли соответствующую информацию в инструкции для пилотов. В Airbus сообщили, что окончательное решение проблемы предполагается разработать к третьему кварталу 2020 года. У скольких именно самолетов может проявиться эта ошибка, пока неясно.

Ошибка автопилота, связанная с регулированием положения носа самолета, напоминает ситуацию с моделью Boeing-737 Max. Дефект программного обеспечения MCAS в лайнере этого типа привел к крушению двух самолетов Boeing - в Индонезии и Эфиопии. В общей сложности в этих трагедиях, произошедших в октябре 2018 и марте 2019 года, погибли 346 человек.

Однако, судя по заявлениям представителей европейского самолетостроителя, опасность возникновения критической ситуации в случае A321neo минимальна. Экипаж может своевременно отреагировать на любую из вышеописанных проблематичных ситуаций, поскольку контроль над самолетом никогда не передается полностью компьютеру, указывает компания. Кроме того, ошибки управления наблюдались только в тестовом режиме, а эксплуатирующиеся сейчас машины ею не затронуты, подчеркивают в Airbus.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138635
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортAirbus сообщил о проблемах в управлении самолетом A321
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Операция Объединенных сил Россия СБУ смерть
 
 
 
 
 
 вверх