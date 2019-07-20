 Директора харьковского завода подозревают в организации схем с оборудованием для учебных заведений

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области сообщает БизнесЦензор.

"За завладение чужим имуществом путем служебных злоупотреблений и составление и выдачу заведомо ложных документов (ч. 3, 4 ст.191, ч. 1, 2 ст.366 УК Украины) обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщает прокуратура.

По данным следствия, в течение 2016-2017 гг. директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали фиктивные фирмы, которые выдавались за дилеров харьковского предприятия специализирующегося на изготовлении спортивного оборудования. По данным фискальной службы, такой деятельности завод не проводил.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и победили на торгах на поставку спортоборудование (акробатические дорожки, канаты и т.д.) в ряд учебных заведений.

Подозреваемые предоставляли в образовательные учреждения накладные о якобы поставленном инвентаре, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ. За фейковые поставки подозреваемые получали средства из госбюджета. Чтобы скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортоборудования в учебных заведениях, они заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали. Но во время обысков никакого оборудования на предприятии правоохранители не нашли.

По данным следствия, благодаря этой схеме подозреваемым удалось "заработать" в общей сложности 870 тыс. грн.

По сделке с поддельными документами (ст. 358 УК Украины) уже осужден представитель одного из херсонских учебных заведений. Еще по одному эпизоду в суд направлено соглашение о признании вины работником учреждения образования в Одесской области. Кроме того, следствие проверяет причастность к противоправным действиям представителей других учебных заведений, куда подозреваемые должны были поставить оборудование.