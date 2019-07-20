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 Российское приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 миллиона

Начавшийся 9 июля ажиотаж вокруг умеющего "старить" фотографии людей приложения FaceApp, созданного российским разработчиком Ярославом Гончаровым, за 10 дней принес его разработчикам более $1 млн, сообщает Forbes.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 тыс.

Как отмечает издание, "пока пользователи соцсетей постили свои фотографии "как я буду выглядеть в старости", а СМИ обсуждали безопасность FaceApp для персональных данных, само приложение зарабатывало".

По данным аналитической компании App Annie, с 9 по 19 июля пользователи, установили приложение 6,5 млн раз - 2 млн раз на iPhone и 4,5 млн раз на Android, пишет издание. Приложение, позволяющее "состарить" пользователя, попало в 50 самых популярных приложений в Ботсване и ЮАР, а через несколько дней заняло первые места в топах App Store и Google Play в США и других странах.

В журнале напомнили, что "это не первый хайп вокруг FaceApp". Впервые пользователи обратили на него внимание в мае 2017 года, через пять месяцев после его появления в магазинах приложений. Уже тогда FaceApp умело "старить", "молодить", менять пол и накладывать улыбку. Тогда максимальное число скачиваний приложения, по данным App Annie, достигало миллиона в день.

Пользоваться фильтрами FaceApp можно бесплатно, однако чтобы отключить рекламу в приложении, убрать водяной знак FaceApp на фото и получить доступ к дополнительным фильтрам, придется купить расширенную версию.

За время своего существования FaceApp, по данным App Annie, принесло своим создателям $11,6 млн, при этом его скачали 73,2 млн раз.

Мобильное приложение FaceApp принадлежит компании Wireless Lab, штаб-квартира которой находится в России.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138630
 
 
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