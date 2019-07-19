 Строительная группа "Ковальская" заявила об аресте счетов своего завода по иску СБУ

Как сообщает пресс-служба группы, арест счетов может привести к остановке предприятия, передает БизнесЦензор.

"17 июля в "Альфа-Банк" и "Укрсиббанк", с которыми сотрудничает Группа "Ковальская", поступило постановление Сосновского районного суда г. Черкассы, в котором говорится о том, что ООО "Бетон Комплекс" имеет признаки фиктивности и действует вне правового поля. Постановлением наложен арест на средства, находящиеся на счетах вышеуказанных банковских учреждений и остановлены расходные операции по таким счетам", – сказано в сообщении.

В то же время в компании заявляют, что предприятие является одним из девяти производств бренда "Бетон от Ковальской" и одним из лидеров производства конструктивного железобетона в Украине.

"Требование об аресте средств базируется на утверждении следователя Главного следственного управления СБУ, что, якобы, предприятие не имеет никаких производственных мощностей, собственного имущества, трудоустроен в нем только один человек, любые офисные или складские помещения не арендуются. В то же время, как на предприятии работает более 700 человек", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, завод имеет собственную логистическую систему с большим парком специального транспорта.

"Киевляне и жители других городов Украины постоянно видят бетономешалки, автоцистерны, тягачи и т.д. с логотипом "Бетон от Ковальской". Это крупное предприятие", – отмечают в компании.

Так, указанный завод в 2018 году уплатил 99 млн грн налогов, а за 6 месяцев текущего года – 64 млн грн.

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В связи с этим группа "Ковальская" обратилась к президенту и главе СБУ с требованием разобраться в ситуации и снять арест со счетов.

По данным компании, завод "Бетон Комплекс" работает на рынке с 1970 года. С 2004 года предприятие входит в состав группы "Ковальская". Производственные мощности предприятия в год составляют 78 тыс. куб. м железобетона и 155 тыс. куб. м тротуарной плитки в год.

Промышленно-строительная группа "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Компания является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком Украины. Группа объединяет 9 заводов-производителей строительных материалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

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