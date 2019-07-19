 ТОП-100 крупнейших госкомпаний Украины сократили чистую прибыль на 48%

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли о результатах деятельности 100 крупнейших государственных предприятий за 2018 год, передает БизнесЦензор.

По данным министерства, на сегодня в Украине насчитывается 3 363 предприятий государственного сектора, из них работает 1 638.

Сумма активов портфеля 100 крупнейших государственных предприятий составляет около 92,5% от общей стоимости всех работающих государственных предприятий в Украине. По состоянию на конец 2018 года общая балансовая стоимость активов портфеля топ-100 госкомпаний составляла более 1 486 млрд грн, что на 6,4% меньше, чем в 2017 году.

Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата портфеля, стало уменьшение объемов чистой прибыли ПАО "НАК "Нафтогаз Украины". Так, его чистая прибыль снизилась с 39,4 млрд грн в 2017 году до 11,6 млрд грн в 2018 году. Причиной является значительное снижение прибыли от операционной деятельности компании - с 60,5 млрд грн в 2017 году до 26,4 млрд грн в 2018 году.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий являются нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт. Чистая прибыль государственных предприятий электроэнергетической отрасли вырос почти в 1,5 раза с 9,2 млрд грн в 2017 году до 13,7 млрд грн в 2018 году: ЧАО "Укргидроэнерго" - с 1,5 до 3,7 млрд грн, ГП "Энергорынок" - с 0,9 до 2,9 млрд грн, ГП НАЭК "Энергоатом" - с 3,8 до 4,6 млрд грн. Основной причиной роста чистой прибыли предприятий был значительный рост дохода от реализации продукции наряду с ростом валовой прибыли.

Предприятия транспортной отрасли получили суммарно 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя 2017 года - 5,7 млрд грн. Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступила ГП "Администрация морских портов Украины", чистая прибыль которого снизилась с 3,6 до 2,8 млрд грн за год. Снижение финансового результата было вызвано снижением валовой прибыли с 4,9 до 4 млрд грн при растущих операционных и административных расходах. АО "Укрпочта" увеличило свой убыток по сравнению с 2017 годом с -0,2 до -0,5 млрд грн. Вместе с тем, АО "Укрзализныця" увеличило чистый финансовый результат в 2018 году с 0,1 до 0,2 млрд грн.

Все 9 шахт портфеля угольной отрасли закончили год с убытками, однако уменьшили общий ущерб с -3,2 млрд грн в 2017 году до -2,6 млрд грн, в 2018 году.

По результатам 2018 года предприятия химической промышленности сократили общий убыток по сравнению с 2017 годом: с -1,3 до 0,5 млрд грн. Следует отметить, что "Одесский припортовый завод" сократил вдвое размер убытков в 2018 году, с -1,5 до -0,75 млрд грн.

Государственные предприятия пищевой промышленности сократили свой общий ущерб с 1,3 млрд грн в 2017 году до 1,2 млрд грн в 2018 году.

Предприятия машиностроительной отрасли в 2018 году сохранили прибыль на уровне 2017 года - 0,7 млрд грн.

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