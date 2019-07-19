[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.85 28.89
 Транспорт
  173  0
Все про:дороги (843) Зеленский (183) реконструкция (138) ремонт (728) страхование (219) указ (24)

 Зеленский предложил застраховать отремонтированные дороги

Разработать вопрос о включении в договора о выполнении работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог условий о страховании таких объектов предусматривается указом президента №529/2019 от 19 июля 2019 года "О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту указа, с целью создания безопасных условий дорожного движения, развития сети качественных автомобильных дорог, создания надлежащей инфраструктуры для развития бизнеса Кабинету министров Украины поручается пересмотреть квалификационные критерии, финансовые и технические требования к участникам публичных закупок в этой сфере в соответствии с лучшими мировыми практиками осуществления закупок, применяемые международными финансовыми учреждениями.

Кроме того, указ обязывает заказчиков строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138576
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортЗеленский предложил застраховать отремонтированные дороги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Вышинский Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх