 НБУ утвердил требования к планам восстановления деятельности банков

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Эти требования будут побуждать банки и банковские группы разработать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации. Наличие такого плана будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса. Банки будут разрабатывать план с учетом особенностей своей деятельности, профиля риска, характера и объемов банковских услуг", – пояснили в НБУ.

План должен предусматривать:

эффективную систему индикаторов ухудшения финансового состояния банков, которая включает количественные (капитал, ликвидность, доходность и тому подобное) и качественные (например, требования клиентов относительно досрочного погашения обязательств или негативные последствия судебных решений) показатели и базироваться на результатах собственной оценки рисков банка;

моделирование стресс-сценариев, которые включают события, которые могут привести к неплатежеспособности (дефолту) банка;

реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости с минимальными операционными затратами, которые определяются банком по результатам стресс-тестирования.

Разработка планов согласно требованиям Национального банка является обязательным для системно важных банков и рекомендованным для других банков.

Банки должны подать планы в Национальный банк до 1 октября 2020 года и ежегодно их обновлять.

Как отмечается в сообщении, Национальный банк будет оценивать полноту и качество, а также эффективность и реалистичность представленных банками планов, и учитывать результаты оценки во время осуществления банковского надзора.

Соответствующие шаги утверждено постановлением правления Национального банка Украины от 18 июля 2019 года №95 "Об утверждении Положения о планах возобновления деятельности банков Украины и банковских групп", которая вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 20 июля 2019 года.

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