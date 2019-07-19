 В России обнаружили опасные примеси в топливе для заправки самолетов

Об этом говорится в докладе экспертов подведомственного Минтрансу РФ НИИ гражданской авиации, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

В марте институту поручили провести пробы авиационного керосина, которым в прошлом году были заправлены два самолета Red Wings, у которых некорректно сработала авиационная техника из-за нехарактерных примесей в топливе.

Эксперты НИИ обнаружили в авиатопливе "мутную желеобразную субстанцию" – полисилоксаны (силиконы).

Эксперты авиационного НИИ отметили в отчете, что и ранее в ходе расследования двух авиакатастроф – МИГ-29 в Жуковском и вертолета в Комсомольске-на-Амуре – в наземных средствах хранения авиатоплива также были обнаружены полисилоксаны.

"Нахождение в топливе полисилоксанов носит высокий риск для безопасности полетов, в том числе для международных авиакомпаний, заправляющихся в России. В случае реализации этого риска возникнет новый риск – имиджевых и финансовых потерь для нефтяных компаний России", – написали эксперты НИИ ГА.

В отчете отмечается, что способность высоких концентраций полисилоксанов приводить к неполадкам в работе авиатехники установлена впервые, хотя эти вещества встречались и раньше в образцах топлива Омского, Нижегородского, Волгоградского, Хабаровского НПЗ, объектов "Транснефти", а также в ряде организаций авиатопливообеспечения.

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Эксперты НИИ отмечают, что необходимо продолжить исследование, чтобы выявить предельно допустимую концентрацию вещества в авиатопливе.

Эксперты НИИ не смогли выявить, на каком этапе в авиационное топливо попали силиконовые соединения. Загрязнение могло случиться на всей цепочке – от добычи нефти до закачки керосина в самолет: нефтяники используют полисилоксаны и для увеличения нефтеотдачи пластов и в ходе переработки (в ходе вспомогательных процессов).

В январе 2019 года Росавиация сообщила, что зарубежные разработчики двигателей жалуются на качество российского авиатоплива. В результате иностранные производители авиадвигателей – General Electric, Rolls-Royce, PW – ограничивают эксплуатационный ресурс авиамоторов со 100 до 50%, из-за чего авиакомпаниям приходится вдвое чаще проводить техобслуживание.

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