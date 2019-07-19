 Украинский лоукостер SkyUp перевез 670 тысяч пассажиров за полгода

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы по 47 направлениям. Среди них 31 направление регулярной программы, 16 направлений чартерных перелетов.

По данным компании, наиболее популярными направлениями регулярных рейсов за шесть месяцев 2019 года были: Барселона (Испания), Тбилиси и Батуми (Грузия), Аликанте (Испания), Ларнака (Кипр).

Среди чартерных рейсов наибольшей популярностью пользовались: Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса Алам (Египет), Анталия (Турция), Монастир (Тунис).

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Как сообщалось, авиакомпания SkyUp, начавшая полеты в мае 2018 года, за первый операционный год выполнила более 5,2 тыс. рейсов и перевезла 870 тыс. пассажиров.

За второй операционный год планируется перевезти 2,8-2,9 млн пассажиров.

До конца 2019 года SkyUp намерена пополнить свой флот еще двумя самолетами, поставка еще двух запланирована на апрель 2020 года.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС.

21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх. Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

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