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 Конструкторское бюро "Южное" объявило о разработке орбитального космического самолета

В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) разрабатывают орбитальный космический самолет для обеспечения многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит различных грузов и космонавтов.

Об этом сообщается на сайте предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, среди других перспективных направлений – многоцелевой транспортный космический модуль, разрабатываемый для решения задач орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников (орбитальная инспекция, перевод в заданные орбитальные позиции, поддержание в заданных орбитальных позициях, довыведение на целевые орбиты в случае вывода на нерасчетные орбиты, перевод КА, отработавших на орбиту захоронения).

КБЮ также отмечает, что используя приобретенный опыт и современные технологии, бюро продолжает разработку спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения: "Сич-2-1", "Сич-2М" и Sat4EO, а также спутников научного и технологического назначения "Микросат" и CubeSat, GS-1 и "Аэрозоль-UA".

ГП "КБ "Южное" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБЮ поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138549
 
 
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А затем, что нам нужны африканские бабосы! Траэктория запуска очень удобна для запусков именно африканских спутников.... развивающихся стран, вынужденых экономить на запусках.
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Хм..мечты? Мечты сбываются. Кстати о мечтах, в курсе как выглядел суперкомп!! который обслуживал ...не поверите!..шумеров. А это дерево, которому они поклоняются. Это и есть первый вариант нейронной биосети. О таком компе навеное мечтали многие. Так вот..именно по этому принципу и построен(выращен) глобстер, волосатообразное существо, которЫХ!!! (это сообщество существ!) обслуживает толпа зеленых. Замечаете аналогию?
Вот вам и обычные примитивные мечты. Очень удобно возить з собой комп,который потом вырастет на планете. Если только он потом не ...выйдет из под контроля! Шютка канечна.
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Нет все таки я вас дошокирую окончательно. И самое главное,вы знаете что принципиально нужно нейросети читай биокомпу. Ну для апгрейда, для добавки оперативки? Кхе,кхе...пауза...КРОВЬ!! Это базовая составляющая для роста живой нейросети. Хотите иметь суперкомп- давайте кровь. Вот откуда пошел обычай жертвоприношения животных и..людей. И теперь, понятно почему чупакабра, когда убивает десяток кроликов, складывает тушки ленточкой. А чтобы кто-то аккуратно забрал кровь. Вот такая вот мечта...малята.
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