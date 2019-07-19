 СБУ обнаружила партию испорченной тушенки для армии на 15 миллионов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, для формирования "неприкосновенного запаса продовольствия" Вооруженных Сил, коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн грн.

"После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил", – сказано в сообщении.

В ходе спецоперации сотрудники СБ Украины предупредили реализацию этого плана, а также задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

"Сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов причастных к противоправной деятельности", – сообщили в СБУ.

Читайте также: СБУ обвинила группу "Мотор Сич" Богуслаева в финансировании боевиков "ДНР"

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ка отмечается в сообщении, операция проводилась совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram