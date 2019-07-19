 Fitch подтвердило рейтинги украинских государственных банков

Об этом собщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно "b-" и "B-", при этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится.

"VR всех четырех банков, в первую очередь, отражают их чувствительность к уязвимой внутренней операционной среде, в которой они действуют как крупнейшие финансовые учреждения Украины", – поясняет агентство.

Оно добавляет, что его оценка также учитывает 100% государственную собственность банков (95% для "Укргазбанка"), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением "Приватбанка"), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.

Согласно отчету, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте всех четырех банков подтверждены на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне "AA (ukr)", что отражает их кредитоспособность по отношению к другим банкам в пределах Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram