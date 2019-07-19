[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.85 28.89
 Корпоративные отношения
  326  0
Все про:Fitch (161) банки (3357) Ощадбанк (365) рейтинг (534) Укргазбанк (145) Укрэксимбанк (117) Приватбанк (917)

 Fitch подтвердило рейтинги украинских государственных банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B-" со стабильным прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех украинских госбанков: "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка".

Об этом собщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно "b-" и "B-", при этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится.

"VR всех четырех банков, в первую очередь, отражают их чувствительность к уязвимой внутренней операционной среде, в которой они действуют как крупнейшие финансовые учреждения Украины", – поясняет агентство.

Оно добавляет, что его оценка также учитывает 100% государственную собственность банков (95% для "Укргазбанка"), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением "Приватбанка"), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.

Согласно отчету, краткосрочные РДЭ в иностранной валюте всех четырех банков подтверждены на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне "AA (ukr)", что отражает их кредитоспособность по отношению к другим банкам в пределах Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138540
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияFitch подтвердило рейтинги украинских государственных банков
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Вышинский Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх