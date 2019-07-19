 Зеленский уволил посла Украины в США

Об этом говорится в указе президента №540/2019 от 19 июля 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в указе.

Напомним, Валерий Чалый занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 года, до этого он работал на должности заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.