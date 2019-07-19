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 Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Об этом говорится в указе президента №540/2019 от 19 июля 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в указе.

Напомним, Валерий Чалый занимает пост чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 2015 года, до этого он работал на должности заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138535
 
 
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Теперь, наверное, вместо профессионала и патриота Украины, Валерия Чалого, будет поставлен кто-нибудь, кто рассмешит комика или сыграет чем-нибудь экзотическим на рояле ...
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