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 Европейский суд обязал авиакомпании компенсировать задержки при срыве стыковок за пределами ЕС

Европейский суд (Court of Justice of the European Union) обязал авиакомпанию Czech Airlines компенсировать пассажирам длительную задержку рейса ее партнера - авиакомпании Etihad, которая произошла во время пересадки в Абу-Даби.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно информации из дела C-502/18, 11 пассажиров оформили единое бронирование на маршрут из Праги в Бангкок через Абу-Даби в авиакомпании Czech Airlines.

Первый рейс Прага-Абу-Даби выполнила Czech Airlines без опозданий, тогда как ее код-шеринговый партнер Etihad, выполнявший второй рейс, доставил пассажиров из Абу-Даби в Бангкок с опозданием в 488 минут (8 часов и 8 минут).

Czech Airlines отказала клиентам в выплате компенсации, ссылаясь на то, что она не может отвечать за задержку другого авиаперевозчика.

Городской суд в Праге, который слушал данное дело, обратился за разъяснением в Европейский суд, который постановил, что права пассажиров ЕС действуют на все путешествие, которое оформлено в рамках единого бронирования и включает одну или большее число пересадок.

Таким образом, суд создал претендент, когда европейскую авиакомпанию обязали компенсировать опоздание рейса, который выполнялся неевропейской авиакомпаний между пунктами, находящимися за пределами ЕС.

Одновременно с этим суд отметил, что у авиакомпании, заплатившей компенсацию, есть право требовать возмещения убытков у второго авиаперевозчика, задержавшего рейс.

Детальнее ознакомиться с описанием дела C-502/18 можно на сайте Европейского суда.

Действующая регуляция ЕС №261/2004 предусматривает, что пассажирам, чьи рейсы были отменены менее чем за 14 дней до вылета, положена компенсация от 250 до 600 евро в зависимости от длительности перелета.

В дальнейшем практика Европейского суда приравняла задержку прилета рейса свыше трех часов к отмене рейса менее чем за 14 дней до вылета, благодаря чему пассажиры авиакомпаний ЕС, а также других авиакомпаний, выполняющих рейсы из стран ЕС, получили право на денежную компенсацию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138534
 
 
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