 Аэропорт Днепра перенесет рейсы в Запорожье на время реконструкции

Такие планы озвучили в Офисе президента Украины после посещения Владимиром Зеленским строительной площадки нового терминала в аэропорту "Запорожье", передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

"Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда что-то в Украине строится, это очень приятно", - рассказал о своих впечатлениях от увиденного президент.

Согласно ранее озвученным планам, строительство нового терминала в аэропорту "Запорожье" планируют завершить до конца 2019 года. Финансирование работ ведется на средства городского бюджета Запорожья.

Несколько дней назад в ходе рабочего визита в Днепр Владимир Зеленский пообещал найти деньги на строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президенту представили три проекта реконструкции аэродрома, однако наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство полосы на месте старой.

Бюджет его реализации составляет 2,9 млрд грн, а сроки реализации - 1,5-2 года. По данным пресс-службы, новая полоса будет отвечать современным стандартам и будет иметь длину 2900 метров с возможностью удлинения до 3200 метров. Длина существующей полосы составляет 2841 метр.

Однако реализация такого проекта предусматривает необходимость введения ограничений на полеты в Днепр из-за проведения строительных работ.

С 2009 по 2012 год полную реконструкцию единственной полосы проводили в аэропорту "Львов". Тогда, чтобы полностью не останавливать работу аэропорта, строители сооружали полосу частями.

Вначале была демонтирована часть старой полосы и на ее месте построена новая. В это время взлеты и посадки совершались с нетронутой части старой полосы. Однако из-за короткой длины этого участка авиакомпании для полетов во Львов вынуждены были использовать небольшие региональные самолеты, технические характеристики которых позволяли использование коротких полос.

После открытия нового участка взлеты и посадки начали проводить с него, и строители продолжили дальнейший демонтаж старой полосы и сооружение нового покрытия.

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