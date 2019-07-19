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 Дания предоставила первое разрешение на строительство газопровода из Норвегии в Польшу

Проект газопровода для транспортировки норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как власти страны затягивают согласование строительства российского газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".

Датское агентство по охране окружающей среды выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании 12 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Теперь датский газотранспортный оператор Energinet может перейти к следующему этапу – получению разрешений от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали.

Газопроводу также требуется одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.

Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро. Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года . Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".

Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

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Как сообщалось, российский "Газпром" рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2".

По данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

Ранее мнение в отношении того, что Северный поток-2 не заработает с 2020 года, высказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В то же время глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляет, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Энергетическое агентство Дании 27 марта 2019 года запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм. При этом обе заявки на прохождение газопровода – и с севера, и с юга острова – по-прежнему, находятся на рассмотрении властей Дании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138530
 
 
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На России всё какое то хлипкое, то мост вороватый через Керченский пролив построили,для обслуживания острова Крым,на территории которого можно разместить три европейских государства и как можно такой "континент" обслуживать нерабочим мостом и паромом? потом эти газовые трубы под водой Дания предоставила первое разрешение на строительство газопровода из Норвегии в Польшу - Цензор.НЕТ 6513
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БизнесЦензорНовостиТранспортДания предоставила первое разрешение на строительство газопровода из Норвегии в Польшу
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