 Минрегион призвал местные власти ограничить застройку зеленых зон

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы ввели новые государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий. К примеру, появилось такое понятие, как "зеленая линия" – это фактически определение всех зеленых зон, в которых запрещается строительство. Чтобы не было конфликтов, когда застройщику позволяют строить в таких местах. И города должны уже менять генеральные планы и вводить новые разделы с этими линиями ограничения", – сказал Парцхаладзе.

Это позволит в первую очередь сохранить озелененные территории от хаотичной застройки, а также сделать гармоничным вид украинских населенных пунктов с зелеными зонами.

ГСН "Планировка и застройка территорий" вступили в силу 1 сентября 2018 года и впервые ввели обязательные ограничения застройки в населенных пунктах. Кроме "зеленых линий", это "голубые линии", которые регулируют силуэт застройки и ограничивают ее по высотности, а также "желтые лени", которые введены с целью безопасности в случае возможного разрушения зданий.

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