 Руководство Офиса Зеленского передумало публиковать декларации о доходах

Об этом первый помощник президента Сергей Шефир, который по должности входит в состав Офиса президента, заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.
"Это же патронатная служба… Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать?", – заявил Шефир, отвечая на вопрос, будут ли члены Офиса президента публиковать декларации.
"Заполнение декларации – достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура", – добавил помощник Зеленского.
Как сообщалось, еще в конце мая заместитель главы АП (реорганизована в Офис президента) Руслан Рябошапка в интервью "Громадському" обещал, что руководители администрации главы государства подадут электронные декларации, в том числе и глава Офиса Андрей Богдан.
"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем и мы их представим", – говорил Рябошапка, отметив, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.
- А там, что в этой патронатной много из бюджета платят?
- Нет, но надо быть умным и можно после работы шить на дому.
- Где бы и себе такую "патронатную" службу найти?
- Ты , что дурак, туда берут только образованных и работящих профессионалов.
- А , что же тогда делать, я же тоже человек, мог бы в патронатной службе работать и даже зарплату в благотворительный фонд на Ибице по приезду на горящей яхте отдавать, потому , что заполнять декларацию - это архи сложное дело.
Понятно вам зебилы!!!
Не знати - мертва чи жива.
Де ж ті байки про пута куті
Та інші жалісні слова?
Хто гвалтував тебе? Безсила,
Безвладна, п'яна і німа
Неплодну плоть, убоге тіло
Давала кожному сама.
Мізерія чужих історій
Та сльози п'яних кобзарів -
Всією тучністю просторів
Повія ханів і царів.
Під сонні пестощі султана
Впивала царгородський чар,
Це ж ти - попівна Роксоляна,
Байстрюча матір яничар !
Чаплінському - ясир кохання -
Це ти, безславна і лиха,
В Богдановій ятрилась рані
Вогнем образи і гріха.
Стрибати в гречку - тільки й щастя,
Щоб в корчах зради завмирать -
Це ти, пусте, неплодне трясця,
Ти, Пріська гетьмана Петра.
Звідціль черкаська твоя шатость
І рабська кров твоя звідціль,
І діти, мов дурні курчата,
І сліз - пісні, й бандури - біль,
І та розслабленість ледача
І серця, й розуму, і рук, -
Безсила насолода плачу
Безсоромно-плебейських мук...
Невже ж калюжою Росії
Завмре твоя широчина?
...А над степами вітер віє!
А в небі гуркотить весна!
А степ, гарматами пооран,
Тремтить від крові і кісток,
Та про бої віщує ворон,
Червлен тримаючи шматок.
Повстань, як древлє! Панцир з міді
Замінить лати й ганчірки, -
І знов дівоча стать Обиди
Звитяжно гляне у віки.!..
Степи мої запродані
Жидові, німоті
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає
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Запродана жидам віра...
P.S. Шановні панове євреї, розумні і працьовиті, хоробрі і віддані своїй батьківщині - Ізраїлю - цей допис не про Вас. Цей допис по жидів, а то інші люди.