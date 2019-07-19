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 Власть, Финансы, Коррупция
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Все про:Зеленский (183) электронное декларирование (222) Офис Президента (5)

 Руководство Офиса Зеленского передумало публиковать декларации о доходах

Сотрудники и руководство Офиса президента не намерены публиковать декларации о доходах и имуществе.

Об этом первый помощник президента Сергей Шефир, который по должности входит в состав Офиса президента, заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

"Это же патронатная служба… Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать?", – заявил Шефир, отвечая на вопрос, будут ли члены Офиса президента публиковать декларации.

"Заполнение декларации – достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура", – добавил помощник Зеленского.

Как сообщалось, еще в конце мая заместитель главы АП (реорганизована в Офис президента) Руслан Рябошапка в интервью "Громадському" обещал, что руководители администрации главы государства подадут электронные декларации, в том числе и глава Офиса Андрей Богдан.

"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем и мы их представим", – говорил Рябошапка, отметив, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138526
 
   
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 Топ комментарии
 
Что же, фиксируем очередную "шутку"
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Обещать - не значит жениться.
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Ну конечно, какие декларации, нехер лохам нос туда совать.
Понятно вам зебилы!!!
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отговорки расчитаны на таких лохов что я даже не уверен все 73% попадают под эту характеристику
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Якщо депутат сільради не подасть декларацію буде корупціонером на все життя, а якщо керівники ОПУ не подадуть декларацію, то все в нормі. В них же нема можливостей депутата сільради.
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Круті пацани. В них свої правила і закони. Головний закон (конституція) звучить так: ХАЧУ! Пам'ятаєте к/ф "Міміно": Хачу Марію Іванівну.
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Стадіон нє ізвращеніє. Хачу на стадіонє. А штоб без ізвращеній, здай аналізи. ХАЧУ!
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"Это же патронатная служба… Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать?", - заявил Шефир, отвечая на вопрос, будут ли члены Офиса президента публиковать декларации.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138526
- А там, что в этой патронатной много из бюджета платят?

- Нет, но надо быть умным и можно после работы шить на дому.

- Где бы и себе такую "патронатную" службу найти?
- Ты , что дурак, туда берут только образованных и работящих профессионалов.
- А , что же тогда делать, я же тоже человек, мог бы в патронатной службе работать и даже зарплату в благотворительный фонд на Ибице по приезду на горящей яхте отдавать, потому , что заполнять декларацию - это архи сложное дело.
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Физически нет времени заполнить? А-ха-ха))) А шаурму жрать у него есть время?
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Каки таки декларации? К чему? Ми и так честние!
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Ну конечно, какие декларации, нехер лохам нос туда совать.
Понятно вам зебилы!!!
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ну все правильно, Зелемойской команде с этого и нужно было начинать деРЬмократические антикоррупционные изменения!
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"понавыдумывали ото усякое свое е-дикларирование, оно же мешает воровать." Ну и что понавыбирали?
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"Вот поэтому я буду голосовать за Гриценко""- а я за Дарта Вейдера! Коефіціент проходження обох в Раду= 0(зіроу) Хоча у Дарта більше прихильників кіноманів!
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А чому ображатися : є євреї достойні поваги - а є жиди трісця їх матері так само є українці- і хохли! На жаль на 28 році Незалежності ось такий розклад : 73% відсотки =хохли -малороси і лише 24 % справжні українці!
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А мені на думку спадає вірш Євгена Маланюка "Діва- обида"! Гірка і нестерпимо різка правда про народ і долю України! Просто пророчі слова!
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Хотіли ЗЕ? Отримуйте. І це ще тільки початок...
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І ви згодні, щоб ми всі разом були заручниками ситуації створеної сірою ватою, що голосувала за зелених? Разом з тупою масою цей резуьтат отримали і ті, хто має голоу на плечах.
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Лежиш, розпусто, на розпутті,
Не знати - мертва чи жива.
Де ж ті байки про пута куті
Та інші жалісні слова?
Хто гвалтував тебе? Безсила,
Безвладна, п'яна і німа
Неплодну плоть, убоге тіло
Давала кожному сама.

Мізерія чужих історій
Та сльози п'яних кобзарів -
Всією тучністю просторів
Повія ханів і царів.

Під сонні пестощі султана
Впивала царгородський чар,
Це ж ти - попівна Роксоляна,
Байстрюча матір яничар !

Чаплінському - ясир кохання -
Це ти, безславна і лиха,
В Богдановій ятрилась рані
Вогнем образи і гріха.

Стрибати в гречку - тільки й щастя,
Щоб в корчах зради завмирать -
Це ти, пусте, неплодне трясця,
Ти, Пріська гетьмана Петра.

Звідціль черкаська твоя шатость
І рабська кров твоя звідціль,
І діти, мов дурні курчата,
І сліз - пісні, й бандури - біль,

І та розслабленість ледача
І серця, й розуму, і рук, -
Безсила насолода плачу
Безсоромно-плебейських мук...

Невже ж калюжою Росії
Завмре твоя широчина?
...А над степами вітер віє!
А в небі гуркотить весна!

А степ, гарматами пооран,
Тремтить від крові і кісток,
Та про бої віщує ворон,
Червлен тримаючи шматок.

Повстань, як древлє! Панцир з міді
Замінить лати й ганчірки, -
І знов дівоча стать Обиди
Звитяжно гляне у віки.!..
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Нічого не нагадує?
Степи мої запродані
Жидові, німоті
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає
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І запустіть у тексті пошук на слово "жид" - все зрозумієте. Чи ми вже Кобзаря не шануємо?
Запродана жидам віра...
P.S. Шановні панове євреї, розумні і працьовиті, хоробрі і віддані своїй батьківщині - Ізраїлю - цей допис не про Вас. Цей допис по жидів, а то інші люди.
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Можно представить как будет работать этот "спец", если заполнение декларации для него непосильная проблема. Кто давал право подобных назначать на такие должности и платить им зарплату за счет наших налогов? Гнать и пусть продолжает заниматься своим "горе-искусством", это его место.
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