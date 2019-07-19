 Руководство Офиса Зеленского передумало публиковать декларации о доходах

Об этом первый помощник президента Сергей Шефир, который по должности входит в состав Офиса президента, заявил в интервью Lb.ua, передает БизнесЦензор.

"Это же патронатная служба… Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать?", – заявил Шефир, отвечая на вопрос, будут ли члены Офиса президента публиковать декларации.

"Заполнение декларации – достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура", – добавил помощник Зеленского.

Как сообщалось, еще в конце мая заместитель главы АП (реорганизована в Офис президента) Руслан Рябошапка в интервью "Громадському" обещал, что руководители администрации главы государства подадут электронные декларации, в том числе и глава Офиса Андрей Богдан.

"Мы говорили с нашими коллегами, декларации будут поданы. Я говорил с Богданом как с руководителем и мы их представим", – говорил Рябошапка, отметив, что пока у него "физически нет времени" на то, чтобы заполнить декларацию.

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