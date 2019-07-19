 Власти Киева предложили перенести старейшее отделение "Укрпошты" в новое помещение

Об этом говорится на сайте Киевсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В сообщении отмечается, что во время встреч с представителями "Укрпошты" предлагалось разместить почтовое отделение в имеющихся свободных помещениях коммунальной собственности на правах аренды.

"При этом было подтверждено, что эти помещения должны быть аналогичной площади, расположенной вблизи улицы Б. Хмельницкого, 44, в случае необходимости ремонт будет проведен за счет балансодержателя. В частности, были предложены помещения по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 26-28/55-Г, ул. Владимирская, 51-А", - уточняют в Киевсовете.

В то же время там отмечают, что по итогам осмотра предложенных помещений представитель "Укрпошты" не высказал согласие или отказ от предложенных вариантов.

"Сейчас, с учетом необходимости обеспечения жителей района почтовыми услугами с максимальным территориальным удобством, работа по решению вопроса поиска подходящего помещения для "Укрпошты" продолжается", - сообщает департамент коммунальной собственности.

Ранее стало известно, что "Укрпошта" намерена судиться за сохранение отделения 01030 в центре столицы, и в то же время начнет поиск нового помещения рядом.

"Отделение по ул. Б. Хмельницкого, 44, одно из самых прибыльных в Киеве. Ежемесячно здесь осуществляется около 5 тыс. транзакций", - отмечают в "Укрпоште".

Решение о "выселении" отделения приняли депутаты Киевсовета, и накануне (18 июля) компании пришлось его закрыть.

"Решение об отказе "Укрпоште" продлить аренду помещения было принято на заседании комиссии Киевсовета по вопросам собственности. Поддержали закрытие отделения связи 7 из 12 депутатов Киевсовета - Сергей Артеменко, Михаил Ищенко, Вадим Сторожук, Андрей Андреев, Анна Свириденко, Вадим Пышняк, Михаил Будилов", - говорится в сообщении.

Отделение по ул. Б. Хмельницкого, 44, - одно из самих старых в Киевском филиале "Укрпошты". По данным компании, указанное отделение обслуживает более 11 тыс. жителей Шевченковского района Киева, из них около 500 человек - пенсионеры, которые в случае закрытия отделения лишатся возможности получать пенсии и соцпомощь.

Всего в Киеве 175 отделений "Укрпошты", для которых компания имеет пять собственных помещений и 170 арендует (149 из них - коммунальная собственность Киева, 21 объект - коммерческая недвижимость).

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