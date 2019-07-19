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 Власти Киева предложили перенести старейшее отделение "Укрпошты" в новое помещение

Департамент коммунальной собственности Киева предлагает "Укрпоште" альтернативные варианты для переезда отделения, ранее арендовавшего помещение по ул. Богдана Хмельницкого, 44 (01030).

Об этом говорится на сайте Киевсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В сообщении отмечается, что во время встреч с представителями "Укрпошты" предлагалось разместить почтовое отделение в имеющихся свободных помещениях коммунальной собственности на правах аренды.

"При этом было подтверждено, что эти помещения должны быть аналогичной площади, расположенной вблизи улицы Б. Хмельницкого, 44, в случае необходимости ремонт будет проведен за счет балансодержателя. В частности, были предложены помещения по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 26-28/55-Г, ул. Владимирская, 51-А", - уточняют в Киевсовете.

В то же время там отмечают, что по итогам осмотра предложенных помещений представитель "Укрпошты" не высказал согласие или отказ от предложенных вариантов.

"Сейчас, с учетом необходимости обеспечения жителей района почтовыми услугами с максимальным территориальным удобством, работа по решению вопроса поиска подходящего помещения для "Укрпошты" продолжается", - сообщает департамент коммунальной собственности.

Ранее стало известно, что "Укрпошта" намерена судиться за сохранение отделения 01030 в центре столицы, и в то же время начнет поиск нового помещения рядом.

"Отделение по ул. Б. Хмельницкого, 44, одно из самых прибыльных в Киеве. Ежемесячно здесь осуществляется около 5 тыс. транзакций", - отмечают в "Укрпоште".

Решение о "выселении" отделения приняли депутаты Киевсовета, и накануне (18 июля) компании пришлось его закрыть.

"Решение об отказе "Укрпоште" продлить аренду помещения было принято на заседании комиссии Киевсовета по вопросам собственности. Поддержали закрытие отделения связи 7 из 12 депутатов Киевсовета - Сергей Артеменко, Михаил Ищенко, Вадим Сторожук, Андрей Андреев, Анна Свириденко, Вадим Пышняк, Михаил Будилов", - говорится в сообщении.

Отделение по ул. Б. Хмельницкого, 44, - одно из самих старых в Киевском филиале "Укрпошты". По данным компании, указанное отделение обслуживает более 11 тыс. жителей Шевченковского района Киева, из них около 500 человек - пенсионеры, которые в случае закрытия отделения лишатся возможности получать пенсии и соцпомощь.

Всего в Киеве 175 отделений "Укрпошты", для которых компания имеет пять собственных помещений и 170 арендует (149 из них - коммунальная собственность Киева, 21 объект - коммерческая недвижимость).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138524
 
 
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